Pelatih Persib Bojan Hodak Berharap Tuah Stadion GBLA Saat Laga Melawan Ratchaburi FC

Rabu, 18 Februari 2026 – 15:30 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dalam bek Federico Barba. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung siap melanjutkan perjuangannya dalam perebutan tiket ke perempat final AFC Champions League Two (ACL 2).

Misi berat melawan klub asal Thailand Ratchaburi FC akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak memahami betul kesulitan yang akan dihadapi anak asuhnya saat melawan Ratchaburi. Namun, ia tak ingin mengecilkan asa pemain dan Bobotoh yang ingin lolos dari babak gugur ini.

Maka dari itu, juru taktik asal Kroasia itu mengharapkan kehadiran suporter di stadion berkapasitas 38 ribu itu. Dukungan dari para Bobotoh diyakini menambah semangat pemain dalam bertarung.

"Saya berharap stadion akan penuh karena setiap kali stadion penuh, bagi lawan itu bukan hal yang mudah untuk bermain," kata Hodak, Rabu (18/2/2026).

Klub berjuluk Maung Bandung itu punya catatan positif tiap kali tampil di rumah sendiri. Di kompetisi domestik Liga Indonesia, Persib tak terkalahkan setiap bermain di GBLA.

Hodak pun mengharapkan tuah GBLA yang memenangkan Persib pada laga penentu malam nanti.

"Tahun ini kami belum pernah kalah di kandang, di liga (Super League), saya pikir kami telah memenangkan semua pertandingan. Sedangkan di ACL 2 kami satu kali bermain imbang. Jadi saya harap stadion akan penuh, dan segalanya akan mungkin terjadi," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

