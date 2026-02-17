JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Mengusung Misi Lolos 8 Besar ACL 2, Federico Barba Butuh Bantuan Bobotoh Persib

Mengusung Misi Lolos 8 Besar ACL 2, Federico Barba Butuh Bantuan Bobotoh Persib

Selasa, 17 Februari 2026 – 18:45 WIB
Mengusung Misi Lolos 8 Besar ACL 2, Federico Barba Butuh Bantuan Bobotoh Persib - JPNN.com Jabar
Bek Persib Federico Barba (kanan) dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (17/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Peluang Persib Bandung untuk lolos ke perempat final AFC Champions League Two (ACL 2) masih terbuka.

Namun, secara psikologis, tekanan yang dihadapi Maung Bandung jelas tidak ringan.

Kekalahan 0 - 3 di leg pertama membuat Persib wajib menang dengan selisih empat gol saat menjamu Ratchaburi FC di leg kedua pada Rabu (18/2/2026) di Stadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Baca Juga:

Di tengah situasi penuh tekanan itu, bek Persib, Federico Barba memastikan timnya tetap menyimpan keyakinan untuk membalikkan keadaan.

"Namun seperti apa yang saya katakan setelah laga kemarin, kami percaya. Karena memang kami melakukan banyak kesalahan. Tapi kami juga bisa mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Selasa (17/2).

Menurutnya, hasil leg pertama bukan sepenuhnya cerminan kekuatan Persib.

Baca Juga:

Ia menilai timnya memiliki peluang yang cukup, hanya saja gagal memaksimalkannya. Hal itulah yang membuat para pemain merasa kecewa sekaligus termotivasi untuk membuktikan diri di leg kedua.

Barba menegaskan, ada satu faktor penting yang membuat Persib tetap optimistis menatap leg kedua, yakni kekuatan saat bermain di kandang. Sepanjang musim ini, Persib belum pernah menelan kekalahan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Begini harapan bek Persib Federico Barba yang berupaya bangkit di leg kedua ACL 2 melawan Ratchaburi FC. Siap kejar empat gol.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib bobotoh bek persib suporter persib afc champions league 2 federico barba persib vs ratchaburi fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU