Lawan Ratchaburi FC, Persib Menolak Menyerah, Bojan: di Sepak Bola Semua Bisa Terjadi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Peluang Persib Bandung untuk bisa lolos dari babak gugur AFC Champions League 2025/26 terbilang mustahil.

Kekalahan 0 - 3 dari Ratchaburi FC di leg pertama, harus dibalas pasukan Maung Bandung saat tampil di rumah sendiri.

Pertandingan leg kedua itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (18/2/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui, membalas tiga gol tanpa kebobolan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada leg pertama, Ratchaburi FC tampil begitu perkasa.

Persib siap membalasnya, dengan dukungan puluhan ribu suporter di stadion, besok malam.

"Bagi kami besok adalah laga yang penting. Di laga pertama, kami melakukan terlalu banyak kesalahan. Ada pertandingan di mana semuanya berjalan salah. Saya yakin besok akan jauh lebih baik," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Selasa (17/2).

Juru taktik asal Kroasia itu masih punya harapan bisa membawa anak asuhnya lolos dari babak knock-out. Ia dan staf pelatih sudah memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi pada leg pertama.

Ia pun memastikan, para pemain akan tampil maksimal untuk bisa memenangkan pertandingan nanti.