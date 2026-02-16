JPNN.com

Kondisi Terbaru Pemain Persib Menjelang Laga Melawan Ratchaburi

Senin, 16 Februari 2026 – 17:00 WIB
Kondisi Terbaru Pemain Persib Menjelang Laga Melawan Ratchaburi - JPNN.com Jabar
Skuad Persib Bandung. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melanjutkan perjuangannya di leg kedua babak knock-out AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Ratchaburi FC.

Menjelang pertandingan, tim dokter Persib Wira Prasetya mengabarkan kondisi terkini para pemain.

Ada dua pemain yang masih cedera dan kemungkinan absen.

Wira mengatakan, bek Julio Cesar dan gelandang Marc Klok, tengah dalam pemantauan tim medis.

Kondisi dua pemain tangguh itu belum pulih, pasca cedera yang dialami.

"Julio lagi pemulihan, cedera daerah lutut ya. Kira-kira mungkin dua mingguan lebih ya. Marc Klok juga," kata Wira saat ditemui di Bandung, Senin (16/2/2026).

Kedua pemain itu pun dipastikan absen membela saat menghadapi tim asal Thailand, Ratchaburi FC.

Di tengah kabar buruk yang menimpa, Wira menyampaikan, Beckham Putra, yang sebelumnya absen, kondisi cederanya sudah pulih. 

Dua penggawa Persib masih absen saat melawan Ratchaburi FC di leg dua babak knock-out ACL 2, tetapi ada amunisi tambahan.
