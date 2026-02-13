Penilaian Bojan Hodak untuk Debut Layvin Kurzawa dan Sergio Castel di Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua dari tiga pemain baru Persib Bandung, menjalani laga debut saat menghadapi tim asal Thailand, Ratchaburi FC di babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).

Pada pertandingan itu, Persib harus takluk 0 - 3 dari The Dragons. Perjuangan anak asuh Bojan Hodak tersebut akan dilanjutkan pada putaran dua yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (16/2/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan komentarnya soal debut dua anak asuhnya, Layvin Kurzawa dan Sergio Castel. Keduanya tampil di babak kedua, Kurzawa menggantikan Alfeandra Dewangga menit 83 dan Castel masuk di menit 58 menggantikan Andrew Jung.

Hodak menilai, kedua pemainnya itu belum dalam performa terbaik. Mereka baru bergabung dengan Persib di awal Februari ini, dan proses adaptasi yang masih berlangsung.

"Keduanya adalah pemain baru dan tentu saja membutuhkan waktu untuk menyatu dengan pemain yang lain," kata Hodak, Jumat (13/2/2026).

Namun, Hodak melihat Kurzawa dan Castel berpotensi menjadi pemain yang bisa diandalkan, jika proses adaptasi berjalan lancar. Daftar pemain pilihan Hodak semakin bertambah, di tengah padatnya kompetisi domestik dan Asia.

"Kedua pemain tersebut memiliki potensi untuk bermain dan mereka bisa membantu di liga nanti dan bermain sebagai 11 pemain pertama," ujarnya.

Di sisi lain, Hodak membahas faktor kekalahan timnya dari Ratchaburi FC ialah cuaca di 'Negeri Gajah Putih' yang lebih panas dari Indonesia. Terlebih Kurzawa dan Castel datang dari Eropa yang cenderung bersuhu dingin.