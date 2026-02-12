Debut Pahit Sergio Castel di Persib, Ajak Bobotoh Berjuang di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Striker anyar Persib Sergio Castel harus menjalani debut yang tidak menggembirakan. Laga perdananya dengan tim berjuluk Maung Bandung itu berakhir dengan kekalahan telak atas Ratchaburi FC.

Asa Persib untuk bisa lolos dari babak knock-out AFC Champions League Two (ACL 2) pun terbilang berat. Sebab, mereka harus membalasnya dengan skor yang sama atau lebih saat main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada leg kedua.

Castel mengungkapkan, ia dan rekan-rekannya kecewa atas hasil yang diraih timnya. Pemain sudah bekerja keras, tetapi Ratchaburi masih terlalu tangguh untuk dikalahkan.

"Ini hal yang terburuk saya rasa, kami tidak bermain dengan sangat baik. Tapi tidak apa-apa, kami masih memiliki laga leg kedua dan mencoba untuk bisa lolos," kata Castel, Kamis (12/2).

Pesepakbola asal Spanyol itu masih optimistis, timnya bisa membalikkan keadaan. Apalagi mereka bakal tampil dengan dukungan penuh dari puluhan ribu pendukungnya.

Dia pun meminta kepada Bobotoh--julukan suporter Persib--untuk jangan pesimis. Datang ke stadion dan berikan dukungan penuh kepada Persib.

Kehadiran suporter di stadion nanti, dipastikan akan memberikan tekanan mental kepada lawan yang datang, termasuk Ratchaburi FC.

"Kami membutuhkan mereka (Bobotoh), kami membutuhkan mereka semua. Saya menonton laga terakhir di kandang dan ada atmosfer yang fantastis," ungkapnya.