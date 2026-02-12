Permohonan Maaf Bojan Hodak Seusai Persib Dipermalukan Ratchaburi FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memulai putaran pertama babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 dengan kekalahan.

Tim asuhan Bojan Hodak itu menelan kekalahan 0 - 3 saat menghadapi klub asal Thailand, Ratchaburi FC di Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2/2026) malam.

Bertamu ke markas Ratchaburi, Persib sudah kebobolan saat pertandingan baru berjalan lima menit.

Pemain asal Spanyol, Tana, malam tadi jadi bintangnya. Dia mencetak brace untuk kemenangan timnya, Ratchaburi FC.

Pelatih Persib Bojan Hodak tampak kecewa dengan hasil akhir yang diraih timnya.

Hodak mengatakan, performa anak asuhnya tak sesuai harapan.

Mereka kecolongan di menit-menit pertama, sehingga dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol.

"Performa kami tidak bagus terutama ketika memulai pertandingan kami tidak mengawalinya dengan baik. Dalam 10 menit pertama kami kebobolan dan baru setelah itu kami bisa mendapatkan ritme permainan," kata Hodak.