Tak Bawa Beckham Putra ke Thailand, Pelatih Persib Bojan Hodak Tak Risau

Rabu, 11 Februari 2026 – 12:35 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang serang Persib Beckham Putra dipastikan absen saat timnya menghadapi klub asal Thailand, Ratchaburi FC dalam pertandingan babak knock-out AFC Champions League Two (ACL 2).

Laga leg pertama ini akan digelar di Ratchaburi Stadium, Na Muang, hari ini, Rabu (11/2/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Beckham terpaksa absen dikarenakan cedera yang diterimanya di laga sebelumnya.

"Dia (Beckham Putra) cedera di laga sebelumnya dan dia akan pulih dalam 2-3 hari, tapi kali ini kami tidak membawa dia," kata Hodak.

Pemain jebolan Diklat itu punya pengaruh yang cukup besar dalam tim.

Ia mencetak dua gol saat Persib bertemu Ratchaburi FC pada pertandingan pramusim, pertengahan 2025 lalu.

Kala itu, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2 - 2.

Kendati Beckham kini harus absen, Hodak tak risau. Dia punya segudang pemain yang bisa jadi opsi.

Persib Bandung akan bermain menghadapi Ratchaburi FC tanpa sosok Beckham Putra. Begini rencana pelatih Bojan Hodak.
