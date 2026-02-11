Pelatih Persib Bojan Hodak Enggan Anggap Remeh Ratchaburi FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi klub asal Thailand, Ratchaburi FC dalam babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan leg pertama ini diselenggarakan di Ratchaburi Stadium, Na Muang, hari ini, Rabu (11/2/2026) malam.

Pertemuan Persib dengan Ratchaburi FC sebelumnya pernah terjadi dalam laga pramusim di Thailand, dan berakhir dengan skor imbang 2-2.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, sekalipun dia sudah punya gambaran kekuatan skuad asuhan Worrawoot Srimaka, timnya tak boleh menganggap remeh.

"Kami bertanding di pramusim dengan skor 2-2 dan kedua tim lolos dari fase grup. Jadi saya yakin laga besok akan ketat," kata Hodak.

Juru racik asal Kroasia itu mengungkapkan, Ratchaburi FC pastinya mempunyai kekuatan baru yang tak diketahui lawan.

Begitu pun dengan Persib, yang kini punya kedalaman skuad yang mumpuni. Mereka mempunyai kekuatan baru, seiring dengan kehadiran pemain-pemain baru.

"Terkadang bisa saja ada perbedaan untuk laga ini karena perubahan materi pemain dan ada juga pemain yang cedera," tuturnya.