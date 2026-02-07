Persib Pinjamkan Febri Hariyadi ke Persis Solo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyerang asli Kota Bandung, Febri Hariyadi, tak lagi jadi bagian dari skuad Persib Bandung untuk putaran dua BRI Super League 2025/26.

Putra daerah itu dipinjamkan Persib ke klub Persis Solo, demi mendapatkan menit bermain. Posisinya kian tergantikan, seiring kedatangan pemain baru, seperti Saddil Ramdhani, Berguinho, hingga Uilliam Barros.

Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) belum secara resmi mengumumkan peminjaman Febri Hariyadi. Akan tetapi, pelatih Bojan Hodak telah mengonfrmasi jika anak asuhnya itu di-loan di pengujung waktu bursa transfer Super League.

"Febri sudah menandatangani kontrak (bersama Persis) dan dia akan dilepas selama enam bulan secara pinjaman," kata Hodak, Sabtu (7/2/2026).

Kabar peminjaman Febri Hariyadi itu pertama kali terungkap di situs ILeague, jelang laga melawan Malut United, Jumat kemarin.

Dalam situs, Febri sudah terdaftar sebagai pemain Persis Solo.

Hodak menuturkan, peminjaman penyerang berusia 29 tahun itu bukanlah tanpa alasan. Febri menderita cedera yang membuatnya harus pemulihan dengan waktu yang lama.

Karena kondisinya, Febri pun kesulitan mendapatkan menit bermain. Pelatih lebih mempercayakan posisi lini depan kepada Uilliam Barros atau Beckham Putra yang tengah on fire.