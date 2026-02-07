Kuota Asing Berlebih, Persib Daftarkan Adam Przybek untuk ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengakhiri perburuan pemain di bursa transfer paruh musim Super League 2025/26.

Pemain terakhir yang direkrut adalah Sergio Castel, pemain asal Spanyol yang akan mengisi posisi penyerang.

Kehadiran Castel pun otomatis mendepak salah satu pemain asing yang sudah terdaftar.

Pasalnya, sesuai regulasi ILeague, hanya 11 legiun asing yang bisa didaftarkan dan bermain di kompetisi Liga Indonesia.

Sebelum Castel hadir, kuota pemain asing di Persib sudah lengkap.

Mereka yakni, Adam Przybek (Wales), Luciano Guaycochea (Brasil), Julio Cesar (Brasil), Berguinho (Brasil), Uilliam Barros (Brasil), Ramon Tanque (Brasil), Patricio Matricardi (Argentina), Frans Putros (Irak), Federico Barba (Italia), Andrew Jung (Prancis), dan Layvin Kurzawa (Prancis).

Pelatih Persib Bojan Hodak pun menjawab pertanyaan soal siapakah pemain asing yang akan dilepas di putaran dua BRI Super League.

Hodak mengatakan, tidak akan ada legiun asing yang dilepas, sekalipun dengan kehadiran Sergio Castel.