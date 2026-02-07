Kalah dari Persib Bandung, Pelatih Malut United Kurang Puas Kinerja Wasit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Malut United harus pulang dengan tangan kosong setelah dikalahkan Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu harus kalah dengan skor 0 - 2 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026) malam.

Sebelumnya, tim asuhan Hendri Susilo itu cukup optimistis bisa mencuri poin di kandang lawan. Pasalnya, mereka berhasil menang di putaran pertama dengan skor 2 - 0.

Namun malam tadi, dewi fortuna lebih berpihak pada tuan rumah. Malut hampir kesulitan membuat peluang dan mencetak gol.

Hendri mengatakan, anak asuhnya sudah berusaha menampilkan permainan terbaik, tetapi Persib masih terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan.

"Kami sudah berusaha untuk memberikan permainan yang sangat bagus. Saya pikir Malut juga bisa melawan tapi malam ini kemenangan ada di Persib. Selamat buat Persib," kata Hendri, dikutip Sabtu (7/2).

Pelatih lokal asal Bukittingi itu juga menyinggung soal kinerja wasit asal Jepang, Yudai Yamomoto, yang menurutnya membuat kesalahan.

Ada beberapa keputusan, yang menurut Hendri, keliru, dan merugikan klubnya.