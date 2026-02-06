Dendam Dibayar Tuntas, Persib Permalukan Malut United 2 - 0 di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil menuntaskan dendamnya ke Malut United di Stadion GBLA, Kota Bandung.

Dalam laga lanjutan BRI Super League, Persib berhasil permalukan Malut United dengan skor 2 - 0.

Dua gol Persib dicetak oleh Thom Haye menit 30 dan Saddil Ramdani menit 86.

Sebelumnya, pada putaran pertama BRI Super League, Persib dikalahkan Malut dengan skor yang sama.

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil agresif sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan melawan Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Maung Bandung mengambil inisiatif serangan lebih dulu.

Tim tamu Malut United tak tinggal diam dan mencoba meladeni permainan terbuka yang diperagakan tuan rumah.