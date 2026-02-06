JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Dendam Dibayar Tuntas, Persib Permalukan Malut United 2 - 0 di Stadion GBLA

Dendam Dibayar Tuntas, Persib Permalukan Malut United 2 - 0 di Stadion GBLA

Jumat, 06 Februari 2026 – 22:47 WIB
Dendam Dibayar Tuntas, Persib Permalukan Malut United 2 - 0 di Stadion GBLA - JPNN.com Jabar
Persib Bandung vs Malut United, pekan ke-20 Super League, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil menuntaskan dendamnya ke Malut United di Stadion GBLA, Kota Bandung.

Dalam laga lanjutan BRI Super League, Persib berhasil permalukan Malut United dengan skor 2 - 0.

Dua gol Persib dicetak oleh Thom Haye menit 30 dan Saddil Ramdani menit 86.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada putaran pertama BRI Super League, Persib dikalahkan Malut dengan skor yang sama.

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil agresif sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan melawan Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Baca Juga:

Maung Bandung mengambil inisiatif serangan lebih dulu.

Tim tamu Malut United tak tinggal diam dan mencoba meladeni permainan terbuka yang diperagakan tuan rumah.

Persib berhasil membalaskan dendam dengan mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 saat tampil di hadapan puluhan ribu suporter Maung Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion gbla persib menang saddil ramdani thom haye bri super league persib vs malut united

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU