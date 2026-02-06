Hendri Susilo Sudah Paham Permainan Persib, Malut United Siap Raih Poin di Stadion GBLA

JPNN.com

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:30 WIB
Pelatih Malut United Hendri Susilo dan pemain Gustavo Franca dalam sesi konferensi pers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Malut United FC mematangkan persiapan menjelang laga tandang melawan Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (6/2/2026) malam.

Menghadapi tim dengan kualitas dan kedalaman skuad mumpuni seperti Persib, tim asuhan Hendri Susilo menyiapkan antisipasi khusus, terutama dalam membaca perubahan pola permainan lawan.

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengakui bahwa Persib merupakan salah satu tim terkuat di kompetisi, dengan kualitas merata di semua lini.

Menurutnya, kekuatan Persib tidak hanya terlihat dari individu pemain, tetapi juga dari cara mereka mengelola pertandingan.

"Persib tidak perlu dibicarakan lagi, kualitas mereka di semua lini, termasuk kedalaman skuad," kata Hendri.

Dari hasil pengamatan tim pelatih, Hendri menilai Persib memiliki kecenderungan bermain agresif dengan tekanan tinggi saat belum unggul.

Namun, ketika sudah memimpin, tim berjuluk Maung Bandung itu kerap menurunkan garis permainan dan mengandalkan serangan balik.

"Kami melihat Persib ketika belum unggul selalu melakukan pressure tinggi. Tapi kalau sudah unggul, mereka rata-rata bermain di middle block, bahkan masuk ke dalam blok, lalu melakukan counter attack. Itu sudah kami siapkan antisipasinya," jelasnya.

Malut United mematangkan taktik dan fisik jelang laga tandang kontra Persib Bandung di GBLA. Hendri Susilo waspadai tekanan tinggi Maung Bandung.
