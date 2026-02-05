Manajemen Persib Sampaikan Alasan Rekrut Striker Spanyol Sergio Castel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung resmi memperkenalkan Sergio Castel sebagai rekrutan anyar jelang penutupan bursa transfer paruh musim Super League 2025/26.

Pengumuman Castel disalurkan melalui siaran langsung di akun YouTube Official Persib TV pada Kamis (5/2/2026) sore.

Striker kelahiran Las Rozas, 22 Februari 1995 ini didatangkan dari klub Divisi I Siprus, Apollon Limassol FC, dan telah menyepakati kontrak kerja sama hingga akhir musim 2025/26.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Sergio Castel merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala Bojan Hodak.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah opsi sekaligus kedalaman skuad lini depan, yang akan menghadapi padatnya kompetisi domestik dan Asia.

"Kami berharap Sergio dapat memberikan kontribusi maksimal selama setengah musim ke depan, untuk membantu Persib mempertahankan gelar juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League Two," kata Adhitia.

Sebelum berlabuh di Bandung, Castel memiliki rekam jejak yang cukup panjang di sepak bola Eropa. Bersama Apollon Limassol, ia mencatatkan 11 penampilan dan mencetak 3 gol. Sebelumnya, ia juga memperkuat Anorthosis Famagusta dengan torehan 12 gol dari 32 penampilan.

Di Spanyol, Castel dikenal sebagai penyerang yang konsisten di level Segunda Division. Ia pernah membela UD San Sebastián de los Reyes (2017–2019) dengan catatan 15 gol dari 51 laga, kemudian UD Ibiza (2021–2023) dengan 16 gol dari 69 penampilan, serta Málaga CF pada musim 2024/25.