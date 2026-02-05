JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bandung Siap Balas Kekalahan atas Malut United di Stadion GBLA

Persib Bandung Siap Balas Kekalahan atas Malut United di Stadion GBLA

Kamis, 05 Februari 2026 – 19:19 WIB
Persib Bandung Siap Balas Kekalahan atas Malut United di Stadion GBLA - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Beckham Putra dalam sesi konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (5/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengusung misi balas dendam ke Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.

Duel tim papan atas ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (6/2/2026) malam.

Laga tersebut bukan hanya sekadar perebutan poin, tetapi juga momentum bagi Maung Bandung untuk membalas kekalahan di putaran pertama.

Baca Juga:

Saat putaran pertama, Persib harus menyerah 0 - 2 ketika bermain di Stadion Kie Raha, Ternate.

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan kondisi timnya berada dalam situasi yang cukup ideal. Hampir seluruh pemain sudah kembali berlatih dan berada dalam kondisi bugar, kecuali Ramon Tanque yang masih harus menyepi.

"Persiapan bagus, pekan ini nyaris semuanya sudah kembali kecuali Ramon karena tidak berlatih bersama kami, sisanya dalam kondisi yang fit," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga:

Dengan materi pemain yang tersedia, Hodak menyebut fokus utamanya kini tinggal menentukan komposisi terbaik, terutama dalam memilih pemain yang akan turun sejak menit awal.

"Satu-satunya hal adalah menentukan siapa yang bermain sebagai starter dan siapa yang turun di babak kedua," ucapnya.

Persib Bandung membawa ambisi balas dendam saat menghadapi Malut United di Stadion GBLA, Jumat besok. Begini persiapannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib big match bojan hodak malut united bri super league persib vs malut united balas dendam persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU