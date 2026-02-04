JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Umuh Muchtar Bocorkan Pemain Baru Persib: Sergio Castel

Umuh Muchtar Bocorkan Pemain Baru Persib: Sergio Castel

Rabu, 04 Februari 2026 – 17:15 WIB
Umuh Muchtar Bocorkan Pemain Baru Persib: Sergio Castel - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dipastikan menambah pemain baru untuk putaran dua BRI Super League 2025/26.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar pun memberi bocoran ihwal sosok pemain anyar tersebut.

Pemain baru yang dimaksud ialah Sergio Castel, penyerang asal Spanyol yang sebelumnya membela klub Apollon Limassol,

Baca Juga:

"Namanya Sergio Castel dari Spanyol, dia striker (penyerang)," kata Umuh saat dihubungi, Rabu (4/2/2026).

Umuh mengungkapkan, saat ini pemain baru tersebut sedang dalam perjalanan menuju Indonesia.

Adapun manajemen belum secara resmi mengumumkan Sergio Castel sebagai rekrutan anyar.

Baca Juga:

"Sudah mau datang, sudah diumumkan gitu aja lah," tegasnya.

Dengan kedatangan Sergio Castel, otomatis kuota pemain asing Persib berlebih. Akan ada satu pemain yang diprediksi keluar, dengan status pinjaman atau dilepas.

Umuh Muchtar mengumumkan sosok pemain baru Persib Bandug, yakni Sergio Castel. Berikut identitasnya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib umuh muchtar pemain baru persib bos persib komisaris persib bursa transfer persib rumor pemain rumor persib bri super league sergio castel

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU