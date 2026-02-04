Mariano Peralta Dirumorkan Gabung Persib, Umuh Muchtar Sampaikan Hal Penting

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 15:35 WIB
Striker Persib Andrew Jung melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang lawan. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nama Mariano Peralta mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Bomber milik Borneo FC itu disebut-sebut jadi incaran Persib Bandung jelang penutupan bursa transfer paruh musim Super League 2026.

Isu tersebut menguat seiring kebutuhan Maung Bandung untuk menambah daya gedor di lini depan.

Performa Peralta bersama Pesut Etam di putaran pertama memang sulit diabaikan. Penyerang asal Argentina itu tampil impresif dengan catatan 19 penampilan, 10 gol, dan 8 assist.

Kontribusinya menjadikan Peralta sebagai salah satu penyerang paling produktif di kompetisi musim ini, sekaligus motor serangan utama Borneo FC.

Produktivitas itulah yang membuat namanya dikaitkan dengan Persib yang dinilai memiliki kebutuhan akan penyerang yang mampu menjadi pembeda, terutama dalam situasi laga-laga ketat.

Kehadiran Peralta, jika benar terwujud, tentu akan menambah opsi sekaligus persaingan di sektor depan Maung Bandung.

Namun, manajemen Persib memilih merespons isu tersebut dengan sikap hati-hati.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar, belum memberikan kepastian soal kemungkinan merapatnya Peralta ke Bandung.

Persib Bandung dirumorkan tertarik untuk mendatangkan bomber milik Borneo FC Mariano Peralta. Begini kata manajemen.
