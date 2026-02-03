JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Pelatih Persib Bojan Hodak: Tak Ada Perlakuan Spesial, Layvin Kurzawa Harus Buktikan Diri

Pelatih Persib Bojan Hodak: Tak Ada Perlakuan Spesial, Layvin Kurzawa Harus Buktikan Diri

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:45 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak: Tak Ada Perlakuan Spesial, Layvin Kurzawa Harus Buktikan Diri - JPNN.com Jabar
Pesepakbola asal Prancis Layvin Kurzawa menjalani latihan bersama klub anyar, Persib Bandung. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kehadiran Layvin Kurzawa di tubuh skuad Persib Bandung, membuat persaingan semakin ketat. Meski berstatus mega bintang, eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu tetap tak bisa berleha-leha.

Kurzawa harus mampu membuktikan diri kepada pelatih Bojan Hodak, apabila menginginkan karier yang moncer di klub barunya. Tugasnya terbilang berat, sebab Hodak dikenal sebagai pelatih tegas dan tanpa toleransi.

Hodak menuturkan, dia tidak melihat seorang pesepakbola dari labelnya. Ia hanya menginginkan pemain yang direkrutnya berkontribusi untuk tim. Begitu juga dengan Layvin Kurzawa.

Baca Juga:

"Tidak terlalu (perlakuan spesial). Lihat, dia datang ke sini dan dia ingin bermain. Jadi dia harus lebih baik dari para pemain yang sudah berada di sini sebelumnya," kata Hodak, Selasa (3/2/2026).

Layvin Kurzawa didatangkan Persib dengan rencana mengisi kekosongan sisi kiri yang ditinggalkan Hehanussa Bersaudara. Hodak berharap, Kurzawa bisa memenuhi ekspekstasinya.

Namun satu hal yang menjadi sorotan adalah usia Kurzawa yang tak lagi muda. September kemarin, dia baru berulang tahun ke-33 tahun.

Baca Juga:

Karena itu, treatmen khusus akan diberikan kepada pemain-pemain 'senior', agar bisa mempertahankan performanya.

"Satu hal adalah dia sudah berusia 32 tahun, jadi perlakuannya tentu berbeda dengan anak muda berusia 18 tahun. Tapi di lapangan dan latihan, semua mendapat perlakuan yang sama," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Pemain baru Persib Layvin Kurzawa harus tetap membuktikan diri kepada pelatih untuk bisa mendapatkan menit bermain. Tak ada perlakuan spesial.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib bek kiri layvin kurzawa eks psg kurzawa persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU