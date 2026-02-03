Mengusung Misi Hattrick Juara, Persib Bandung Tempuh Jalur Langit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengusung misi tinggi untuk menjadi tim pertama yang berhasil meraih hattrick juara Liga Indonesia.

Tak hanya mengandalkan kekuatan di atas lapangan, klub berjuluk Maung Bandung itu juga menempuh jalur langit dengan menggelar doa bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/2/2026).

Doa bersama ini dihadiri jajaran manajemen, pemain, tim pelatih, hingga anak-anak yatim piatu yang diundang secara khusus.

Sejumlah pemain inti seperti Layvin Kurzawa, Thom Haye, Marc Klok, hingga pelatih Bojan Hodak tampak khusyuk mengikuti rangkaian acara.

Suasana penuh kehangatan terlihat ketika Layvin Kurzawa menunjukkan sisi humanisnya.

Bek asal Prancis itu menyalami satu per satu anak-anak yatim yang hadir, berbincang singkat, dan tak segan tersenyum lebar.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar menyebut doa bersama ini digelar di momen yang istimewa. Ia berharap keberkahan menyertai perjalanan Persib hingga akhir musim.

"Hari ini hari yang baik, kita memohon kepada Allah di momen Nisfu Syaban mudah-mudahan doa kita dikabulkan, pemain dikasih kesehatan dan insyaallah kita bisa juara liga kelima kalinya," kata Umuh.