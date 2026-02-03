Bobotoh Persib, Buat Istri Layvin Kurzawa Menangis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pesepakbola asal Prancis Layvin Kurzawa akhirnya resmi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Kehadirannya disambut dengan meriah oleh puluhan ribu suporter Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kurzawa pun sudah menjalani latihan bersama rekan-rekan barunya. Dia tampak masih beradaptasi, dengan bantuan dari Andrew Jung, temannya sesama dari Prancis.

Hampir sepekan berlatih dengan Persib, Kurzawa mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku takjub dengan sambutan yang diberikan Bobotoh kepadanya.

Sejak awal kedatangannya, Kurzawa merasa begitu diterima oleh suporter. Maka dari itu, ia tak sabar menanti debutnya di pertandingan resmi.

"Saya merasa sangat senang, saya merasa seperti di rumah sekarang. Terima kasih kepada semua karena saya bisa merasa seperti di rumah, karena kalian semua. Terima kasih," kata Kurzawa, dikutip Selasa (3/2/2026).

Mantan penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu tak menyangka, pengumuman dirinya sebagai rekrutan anyar Persib, begitu dinantikan. Namanya disanjung dan diteriakan oleh puluhan ribu orang di stadion, bahkan membuat istrinya menangis.

"Sungguh luar biasa, dan keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi. Istri saya menangis terharu karena ini sangat luar biasa, karena kalian semua," ucapnya.

"Ada begitu banyak fan, ada banyak orang yang menyebutkan nama saya, Kurzawa. Ini sangat menyenangkan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)