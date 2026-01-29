Bek Persib Alfeandra Dewangga Enggan Anggap Enteng Persis Solo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung siap menjalani laga tandang melawan Persis Solo pada pekan ke-19 Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1/2026).

Sejumlah pemain Persib pun memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil maksimal dan meraih tiga poin, demi mengamankan posisi puncak klaseman BRI Super League 2025/2026. Salah satunya dari Bek kiri Persib, Alfeandra Dewangga.

Dewangga mengaku memiliki motivasi lebih saat menghadapi Persis Solo.

Menurutnya, Persib ingin menjaga momentum dan melanjutkan tren kemenangan agar tetap berada di puncak klasemen.

Terlebih, jarak poin antara Persib dan pesaingnya dalam perebutan juara tahun ini cukup dekat.

"Penting bagi kami adalah kemenangan pada setiap pertandingan sampai akhir musim," kata Dewangga dikutip Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, kata Dewangga, ia enggan menganggap enteng Persis Solo karena ada di papan bawah klasemen BRI Super League 2025/2026.

Menurutnya, pertandingan antara Persib melawan PSBS Biak bisa dijadikan tolak ukur bahwa tak selamanya papan bawah klasemen bisa dikalahkan dengan mudah.