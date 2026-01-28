JPNN.com

Layvin Kurzawa Mulai Latihan Perdana Bersama Persib, Begini Respons Bojan Hodak

Rabu, 28 Januari 2026 – 15:30 WIB
Pemain baru Layvin Kurzawa menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu (28/1/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemain anyar Persib Bandung Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama pada sesi latihan pagi di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (28/1/2026).

Kurzawa diumumkan sebagai pemain Persib seusai pertandingan melawan PSBS Biak di Stadion GBLA pada Minggu (25/1/2026).

Pada sesi latihan pagi tadi, Kurzawa hanya menjalani latihan ringan. Pemain asal Perancis ini berlatih bersama pada saat pemanasan.

Setelah itu, ia menjalani latihan untuk memulihkan kebugaran secara mandiri.

Kehadiran Kurzawa langsung menyita perhatian. Mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut tampak berbaur bersama rekan-rekan barunya, mengikuti setiap menu latihan yang dipimpin pelatih Bojan Hodak.

Meski baru pertama kali turun ke lapangan bersama Persib, Kurzawa terlihat cukup menikmati sesi latihan dan beberapa kali terlibat komunikasi intens dengan staf pelatih.

Menariknya, sepanjang latihan, Kurzawa nyaris tak terpisahkan dari Andrew Jung. Sesama pemain asal Prancis itu terlihat terus berada di dekat Kurzawa, baik saat menuju tempat latihan hingga di sesi pemanasan.

Keduanya kerap terlihat berbincang ringan di sela-sela latihan, seolah saling membantu proses adaptasi di lingkungan baru.

Pemain anyar Persib Bandung Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama pada sesi latihan pagi di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Ra
