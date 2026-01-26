Bojan Hodak Ungkap Alasan Persib Sulit Cetak Gol ke Gawang PSBS Biak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan seusai mengalahkan PSBS Biak pada pertandingan perdana putaran dua BRI Super League 2025/26 dengan skor tipis 1 - 0.

Kemenangan ini diraih Marc Klok cs dengan penuh jerih payah. Pasalnya gol baru bisa tercipta di menit ke-88, setelah berbagai peluang emas hanya lewat begitu saja.

Gelandang Berguinho malam tadi jadi pahlawan Persib. Lewat golnya dari sudut sempit, pemain asal Brasil itu berhasil membuat riuh puluhan ribu Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, pada laga semalam anak asuhnya tak banyak mendapatkan peluang. Beberapanya bahkan tidak bisa dieksekusi menjadi gol.

Kiper PSBS Kadu, tampil begitu baik menjaga gawangnya tetap bersih. Namun sayang pertahanannya bobol setelah serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Berguinho dan kompatriot.

"Saya tidak merasa ada banyak peluang, tetapi lihat, hal baiknya adalah para striker kami sudah kembali," kata Hodak, dikutip Senin (26/1/2026).

Hodak pun melihat dari sisi lain. Menurutnya, pada laga tersebut ada dua striker utamanya yang sudah kembali dari cedera, yakni Andrew Jung dan Ramon Tanque, kemudian gelandang Adam Alis juga sudah bermain meski penampilannya belum maksimal.

"Kedua dari mereka (Andrew Jung dan Ramon Tanque) sebelumnya sempat cedera dan juga beberapa pemain, seperti Adam (Alis) juga belum setajam sebelumnya. Jadi perlahan semuanya sudah mulai kembali dan diharapkan ini bisa sama seperti sebelum (cedera)," tuturnya.