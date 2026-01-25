Layvin Kurzawa Resmi Diperkenalkan Persib Bandung di Stadion GBLA Bandung

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 22:40 WIB
Bek asal Perancis Layvin Kurzawa diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung dihadapan ribuan Bobotoh seusai laga melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung secara resmi mengumumkan Layvin Kurzawa sebagai pemain baru dalam bursa transfer BRI Super League 2025/26.

Bek asal Perancis itu diperkenalkan dihadapan puluhan ribu Bobotoh—julukan suporter Persib—di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) seusai pertandingan melawan PSBS Biak.

Setelah Persib menyelesaikan laga, panpel kemudian memadamkan lampu stadion. Penonton yang masih setia di bangku stadion, langsung bergemuruh.

Lewat videotron, pengumuman pemain baru Persib pun dimulai.

Sosok Layvin Kurzawa tampil dalam videotron sebagai tanda dia adalah anggota baru dari skuad Maung Bandung. 

Setelah tayangan video berhenti, Layvin Kurzawa langsung hadir dan menyapa ribuan Bobotoh di tengah stadion. 

Eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu tampak melambaikan tangan kepada Bobotoh sebagai tanda perkenalan.

"Sampurasun, halo Bobotoh," ucap Kurzawa menyapa Bobotoh.

