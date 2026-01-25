JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 19:00 WIB
Persib vs PSBS Biak: Tanpa Saddil Ramdani - Eliano Reijnders, Uilliam Barros Jadi Tumpuan - JPNN.com Jabar
Para pemain Persib Bandung menjalani sesi pemanasan jelang laga perdana putaran kedua BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil dengan kekuatan berbeda saat menghadapi PSBS Biak pada pertandingan perdana putaran dua BRI Super League 2025/26.

Masih dengan skuad pemain regulernya, pelatih Bojan Hodak menargetkan tiga poin saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

Pada laga ini, tak ada nama Saddil Ramdani dan Eliano Reijnders yang biasanya menghiasi daftar susunan pemain.

Winger Saddil Ramdani masih menjalani pemulihan pascacedera yang dialaminya dalam sesi latihan. 

Sementara, pemain serbabisa Eliano Reijnders juga tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. 

Sebagai gantinya, Hodak memasang Berguinho dan Beckam Putra untuk mengisi posisi sayap, membantu Uilliam Barros di lini depan Persib. (mcr27/jpnn)

Daftar susunan pemain Persib Bandung vs PSBS Biak: 

Persib: 

Daftar susunan pemain Persib vs PSBS Biak. Dua pilar absen. Ada penggantinya.
