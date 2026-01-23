Pemain Baru Persib Tiba di Bandung, Umuh Muchtar: Layvin Kurzawa dari Perancis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kedatangan sosok pemain baru untuk putaran dua BRI Super League 2025/26.

Meski belum diumumkan secara resmi oleh manajemen, penggawa tersebut dipastikan sudah tiba di Bandung.

Komisaris PT Persib Bandung (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan pemain baru itu adalah bek asal Perancis Layvin Kurzawa.

"Iya, Layvin Kurzawa dari Perancis," ungkap Umuh saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

Menurut Umuh, setibanya di Bandung, Kurzawa akan menjalani tes medis dalam rangkaian proses perekrutan pemain baru.

Setelah tes medis, eks penggawa Saint Paris-Germain (PSG) itu akan langsung menjalani tandatangan kontrak di Graha Persib, Jalan Sulanjana.

"Saya kurang tahu, (Kurzawa) mungkin ke lapang atau graha ini, tapi (yang pasti) sudah di Bandung," ungkapnya.

"Tes medis pasti sebelum ke sini," lanjutnya.