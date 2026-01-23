JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Pemain Baru Persib Tiba di Bandung, Umuh Muchtar: Layvin Kurzawa dari Perancis

Pemain Baru Persib Tiba di Bandung, Umuh Muchtar: Layvin Kurzawa dari Perancis

Jumat, 23 Januari 2026 – 14:08 WIB
Pemain Baru Persib Tiba di Bandung, Umuh Muchtar: Layvin Kurzawa dari Perancis - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kedatangan sosok pemain baru untuk putaran dua BRI Super League 2025/26.

Meski belum diumumkan secara resmi oleh manajemen, penggawa tersebut dipastikan sudah tiba di Bandung.

Komisaris PT Persib Bandung (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan pemain baru itu adalah bek asal Perancis Layvin Kurzawa.

Baca Juga:

"Iya, Layvin Kurzawa dari Perancis," ungkap Umuh saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

Menurut Umuh, setibanya di Bandung, Kurzawa akan menjalani tes medis dalam rangkaian proses perekrutan pemain baru.

Setelah tes medis, eks penggawa Saint Paris-Germain (PSG) itu akan langsung menjalani tandatangan kontrak di Graha Persib, Jalan Sulanjana.

Baca Juga:

"Saya kurang tahu, (Kurzawa) mungkin ke lapang atau graha ini, tapi (yang pasti) sudah di Bandung," ungkapnya.

"Tes medis pasti sebelum ke sini," lanjutnya.

Komisaris PT PBB Umuh Muchtar membocorkan jika sosok pemain baru sudah tiba di Bandung. Inilah identitasnya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pemain baru persib bek asing bursa transfer persib pemain perancis layvin kurzawa eks psg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU