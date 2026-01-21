Layvin Kurzawa Kian Dekat ke Persib Bandung

JPNN.com

Rabu, 21 Januari 2026 – 14:00 WIB
Layvin Kurzawa digosipkan sedang menjalin komunikasi dengan Persib Bandung. Foto: REUTERS/Stephane Mahe.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumor kedatangan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung kian mendekati kenyataan. Bek kiri asal Prancis itu disebut sudah berada di ambang pintu masuk Indonesia untuk segera berseragam Maung Bandung.

Kabar tersebut ikut diperkuat media ternama Prancis, L'Equipe. Dalam laporan terbarunya, L'Equipe menyebut Kurzawa akan segera terbang ke Indonesia guna merampungkan proses kepindahannya ke Persib.

Penandatanganan kontrak bahkan dikabarkan bakal dilakukan dalam waktu dekat. Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu disebut akan dikontrak hingga akhir musim 2025/26.

Dalam judul beritanya, L'Equipe menulis, "Bursa transfer: Layvin Kurzawa akan bergabung dengan klub di Indonesia. Status bebas transfer menjadi salah satu faktor yang mempermudah langkah sang pemain menuju Bandung.

"Bebas tanpa ikatan kontrak, mantan pemain PSG, Layvin Kurzawa, dijadwalkan tiba di Indonesia untuk bergabung dengan Persib Bandung," tulis L'Equipe. dikutip JPNN, Rabu (21/1/2026).

Media tersebut juga mengulas situasi terkini Kurzawa yang saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kerja sama dengan Boavista FC pada musim lalu.

"Setelah mengakhiri perjalanannya bersama Boavista pada musim panas lalu, bek sayap Layvin Kurzawa (33 tahun) akan melanjutkan kariernya di Indonesia," tulis laporan tersebut.

L'Equipe menambahkan, pemain yang juga pernah memperkuat AS Monaco dan Fulham FC itu dijadwalkan menandatangani kontrak dengan Persib Bandung pada akhir pekan ini.

