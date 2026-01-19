Persib di Puncak Klasemen, Eliano Reijnders Tak Ingin Berpuas Diri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemain serba bisa milik Persib Bandung, Eliano Reijnders, meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus menjelang laga perdana putaran dua BRI Super League 2025/26 menghadapi PSBS Biak.

Pertandingan pekan ke-18 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (25/1/2026) malam.

Klub berjuluk Maung Bandung itu menutup paruh pertama dengan catatan yang gemilang. Naik ke peringkat pertama dengan mengumpulkan 38 poin, mereka juga mengalahkan Persija Jakarta dalam duel big match.

Eliano mengatakan, keberhasilan Persib menjadi juara paruh musim tak boleh dijadikan sebagai patokan. Ia dan rekan-rekannya tetap harus rendah hati dan fokus dengan target yang sudah mereka susun.

"Tentu saja saya merasa bagus, tapi masih jauh jalan yang perlu ditempuh. Kami harus tetap fokus," kata Eliano di Bandung, Senin (19/1).

Di putaran dua, langkah Persib dipastikan tak akan mudah. Fokus pasukan Bojan Hodak itu harus terbagi, dengan kompetisi Asia AFC Champions League Two (ACL 2) yang juga harus dimenangkan.

Selain itu, klub-klub Liga 1 lainnya juga kian agresif dalam pergerakan perburuan pemain. Hal berbeda dengan Persib, yang cenderung masih pasif hingga tiga pekan jelang ditutupnya jendela transfer paruh musim.

Eks penggawa PEC Zwolle itu mengungkapkan, Bobotoh--julukan suporter Persib--sangat berperan dalam keberhasilan timnya meraih posisi puncak. Karena itu, dia berharap para suporter terus memberi dukungan dalam pertandingan di kandang.