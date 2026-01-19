Persib Bandung Dirumorkan Menjalin Komunikasi dengan Layvin Kurzawa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali diterpa rumor besar di bursa transfer paruh musim 2025/26. Kali ini, Maung Bandung dikaitkan dengan bek kiri asal Prancis, Layvin Kurzawa.

Nama eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mencuat setelah muncul kabar adanya komunikasi awal antara Kurzawa dan manajemen Persib. Rumor tersebut pertama kali diungkapkan jurnalis Prancis, Sebastian Denis, melalui akun media sosial X.

"Agen bebas, Layvin Kurzawa sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan klub Indonesia, Persib Bandung," tulis Denis, dikutip JPNN, Senin (19/1/2026).

Denis juga menyebut Persib sebagai salah satu klub paling populer di Asia yang saat ini berhasil lolos ke babal 16 besar Liga Champions Asia 2.

Layvin Kurzawa bukan nama asing di sepak bola Eropa. Bek kiri berusia 33 tahun itu dikenal sebagai full-back modern dengan karakter menyerang kuat serta cukup produktif membantu lini depan.

Karier profesional Kurzawa dimulai bersama AS Monaco. Penampilan impresifnya membuat PSG merekrutnya pada 2015.

Bersama klub raksasa Prancis itu, Kurzawa menjadi bagian dari dominasi domestik PSG selama bertahun-tahun.

Tercatat, Kurzawa membukukan lebih dari 154 penampilan di berbagai kompetisi bersama PSG dan turut menyumbang sejumlah gelar Ligue 1 serta piala domestik. Ia juga pernah memperkuat Timnas Prancis di level senior.