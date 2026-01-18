Andai Hal Ini Terjadi Bojan Hodak Janji Pulangkan Hehanussa Bersaudara ke Persib

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung meminjamkan kakak beradik, Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa, ke klub Liga 1, Persik Kediri.

Peminjaman ini sebagai langkah memberi kesempatan bermain bagi pemain yang akrab disapa Hehanussa Bersaudara.

Rezaldi Hehanussa didatangkan dari Persija Jakarta pada 2023 di era kepelatihan Luis Milla.

Saat itu, pemain berposisi bek itu selalu menghiasi daftar susunan pemain (DSP) saat Persib bertading,

Namun namanya semakin meredup saat kursi pelatih diisi oleh Bojan Hodak.

Terakhir kali Rezaldi menghiasi DSP Persib adalah pada pertandingan melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-3 BRI Super Leagu 2025/26.

Setelah itu, Rezaldi semakin jarang mendapatkan menit bermain. Alasannya, pemain kelahiran Jakarta itu menjalani pemulihan cedera yang cukup panjang.

Hodak mengatakan, Rezaldi Hehanussa adalah salah satu bek berkualitas yang dimiliki Liga Indonesia. Namun ia menyadari, kesempatannya bermain reguler di Persib akan sulit.