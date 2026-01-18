JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Andai Hal Ini Terjadi Bojan Hodak Janji Pulangkan Hehanussa Bersaudara ke Persib

Andai Hal Ini Terjadi Bojan Hodak Janji Pulangkan Hehanussa Bersaudara ke Persib

Minggu, 18 Januari 2026 – 14:30 WIB
Andai Hal Ini Terjadi Bojan Hodak Janji Pulangkan Hehanussa Bersaudara ke Persib - JPNN.com Jabar
Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa resmi dipinjamkan Persib Bandung ke Persik Kediri sampai akhir musim ini. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung meminjamkan kakak beradik, Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa, ke klub Liga 1, Persik Kediri.

Peminjaman ini sebagai langkah memberi kesempatan bermain bagi pemain yang akrab disapa Hehanussa Bersaudara.

Rezaldi Hehanussa didatangkan dari Persija Jakarta pada 2023 di era kepelatihan Luis Milla.

Baca Juga:

Saat itu, pemain berposisi bek itu selalu menghiasi daftar susunan pemain (DSP) saat Persib bertading,

Namun namanya semakin meredup saat kursi pelatih diisi oleh Bojan Hodak.

Terakhir kali Rezaldi menghiasi DSP Persib adalah pada pertandingan melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-3 BRI Super Leagu 2025/26.

Baca Juga:

Setelah itu, Rezaldi semakin jarang mendapatkan menit bermain. Alasannya, pemain kelahiran Jakarta itu menjalani pemulihan cedera yang cukup panjang.

Hodak mengatakan, Rezaldi Hehanussa adalah salah satu bek berkualitas yang dimiliki Liga Indonesia. Namun ia menyadari, kesempatannya bermain reguler di Persib akan sulit.

Harapan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak soal peminjaman Hehanussa Bersaudara ke Persik Kediri.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib persik kediri rezaldi hehanussa bojan hodak peminjaman pemain al hamra hehanussa hehanussa bersaudara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU