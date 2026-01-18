Puas Dengan Kualitas Pemain Lama, Persib Ogah Rombak Skuad di Bursa Transfer Paruh Musim

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak akan melakukan perombakan besar-besaran pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, dirinya cukup puas dengan materi pemain yang kini dimiliki. Hal itu terbukti dengan pencapaian Persib yang sampai akhir putaran pertama berhasil menjadi pemuncak klasemen BRI Super League 2025/26.

Sampai dengan hari ini, Persib masih pasif dalam pergerakan di jendela transfer. Klub berjuluk Maung Bandung itu baru mengumumkan peminjaman pemain, yakni Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa, ke Persik Kediri.

"Kami melakukan pergantian besar-besaran di musim panas (awal musim), jadi tentu saya ada 1-2 pemain yang kami tidak senang dengan penampilannya. Itu membuat kami akan melakukan perubahan, tapi tidak akan terlalu banyak," kata Hodak di Bandung, Minggu (18/1/2026).

Di awal musim, Persib mendatangkan 16 pemain baru, dengan rincian lima lokal dan 11 asing.

Di pertengahan musim, satu pemain asing sudah pergi yakni gelandang serang Wiliam Marcilio. Kemudian, Hehanussa Bersaudara juga dipinjamkan ke Persik dengan kontrak enam bulan, demi mendapatkan menit bermain.

Ada dua pemain asing lain yang dirumorkan juga akan pergi, yakni penjaga gawang Adam Przybek dan Federico Barba. Namun, sampai berita ini ditulis belum ada kejelasan ihwal nasib kedua pemain itu.

Hanya saja, Hodak menyatakan jika dirinya tak akan merombak skuad terlalu dalam. Ia akan memaksimalkan materi pemain yang dia miliki saat ini.