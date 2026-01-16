Catatan Bojan Hodak Soal Permainan Persib Selama Putara Pertama BRI Super League

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib sudah menyelesaikan putaran pertama BRI Super League 2025/26 dengan hasil yang baik sebagai pemuncak klasemen.

Tim asal Kota Bandung ini mengumpulkan 38 poin dengan perolehan 12 kali menang, tiga kali kalah, dan dua hasil imbang.

Meskipun hasilnya positif, pelatih Bojan Hodak tak mau jemawa. Dia punya beberapa catatan yang jadi evaluasinya di jeda paruh musim, dan akan diperbaiki di putaran dua.

Adapun pertandingan terdekat ialah menghadapi PSBS Biak dan Ratchaburi FC di babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).

Hodak mengatakan, di atas kertas, timnya musim ini menghasilkan performa yang cukup menjanjikan. Perombakan skuad di awal musim, perlahan mulai tunjukkan tajinya.

Namun begitu, Hodak rupanya masih belum puas atas apa yang dibuat pemain. Masih ada celah bagi lawan untuk bisa menumbangkan anak asuhnya di tiap pertandingan.

Baca Juga: Pemkot Depok Segera Lelang Jabatan 3 Kepala Dinas

Hal yang ia soroti ialah peluang penalti yang gagal dieksekusi menjadi gol, dan kebobolan di menit akhir.

"Lihat, kami adalah nomor satu di liga, jadi tentu saja saya merasa senang dan puas. Tapi di waktu yang bersamaan, saya kami masih bisa lebih baik. Kami kebobolan di beberapa pertandingan, kami beberapa kali gagal memanfaatkan penalti, ada lima penalti (gagal), kami kebobolan di menit-menit akhir dalam 2-3 pertandingan yang membuat kami kehilangan poin," kata Hodak, Jumat (16/1/2026).