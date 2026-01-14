Beckham Putra Tak Berharap Banyak Dipanggil Timnas di Bawah Asuhan John Herdman

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:30 WIB
Gelandang Persib Beckham Putra. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra memilih untuk tak berharap lebih dipanggil dalam skuad Timnas Indonesia.

Adapun PSSI sudah memperkenalkan sosok pelatih baru yang akan mengarsiteki Garuda Indonesia. Dia adalah John Herdman, pria keturunan Inggris yang punya pengalaman malang melintang di negara Eropa.

Pemain jebolan akademi Persib itu sebelumnya menjalani debut di Timnas Indonesia era kepelatihan Patrick Kluivert. Ia menggantikan Septian Bagaskara yang cedera untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali, Mei 2025.

Pada Juni 2025, Beckham menjalani debut seniornya saat Timnas Indonesia menghadapi Cina dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kini, skuad Garuda pun punya pelatih baru, setelah PSSI memecat Patrick Kluivert. Kehadiran John Herdman menjadi angin segar untuk para pencinta sepak bola Indonesia.

Begitu juga dengan pemain seperti Beckham Putra.

Beckham mengatakan, fokusnya kini adalah membawa Persib meraih hattrick gelar juara. Dia tak berharap lebih bisa dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia.

Menurutnya, pemanggilan Timnas adalah bonus buah kerja kerasnya di klub Persib.

John Herdman jadi pelatih baru Timnas Indonesia, gelandang Persib Beckham Putra minim ekspekstasi.
