Respons Manajemen Persib Soal Ancaman Pembunuhan terhadap Keluarga Thom Haye

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sportivitas dalam pertandingan sepak bola tercoreng dengan adanya ancaman pembunuhan yang diterima salah satu pemain Persib, Thom Haye, usai laga panas kontra Persija Jakarta.

Ancaman tersebut diketahui disampaikan melalui pesan media sosial setelah pertandingan Persib vs Persija yang berlangsung pada Minggu (11/1/2026).

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama, menyayangkan adanya tindakan tersebut.

Baca Juga: Seorang Bobotoh Meninggal Dunia Seusai Pulang Nonton Persib vs Persija

Menurutnya, pesan yang diterima Thom Haye bukan sekadar kritik, melainkan sudah melampaui batas dengan muatan ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman terhadap nyawa.

"Kami menyayangkan adanya pesan-pesan bernada ancaman, ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman pembunuhan yang diterima pemain kami, Thom Haye, melalui media sosial pascapertandingan Persib kontra Persija pada Minggu, 11 Januari 2026," kata Adhi dalam keterangannya, Senin (12/1).

Persib menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh menjadi ruang bagi kekerasan verbal maupun intimidasi dalam bentuk apa pun. Klub menilai ancaman tersebut bertentangan dengan nilai dasar olahraga yang menjunjung sportivitas dan rasa saling menghormati.

"Persib menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan verbal, ancaman, dan rasisme tidak memiliki tempat dalam sepak bola maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sepak bola seharusnya menjadi ruang pemersatu, menjunjung tinggi sportivitas, fair play, serta rasa saling menghormati, baik di dalam maupun di luar lapangan," tegasnya.

Adhi juga mengakui rivalitas merupakan bagian tak terpisahkan dari kompetisi, terlebih dalam laga sarat gengsi seperti Persib vs Persija. Namun, ia menekankan rivalitas tidak boleh berubah menjadi kebencian personal yang mengancam keselamatan individu.