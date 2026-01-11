Wali Kota Bandung Minta Bobotoh Jadi Tuan Rumah yang Baik Saat Persib Menjamu Persija

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau suporter Persib Bandung, Bobotoh, untuk menjadi tuan rumah yang baik dan menunjukkan kedewasaan saat laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu sore.

Farhan menekankan pentingnya dukungan yang sportif dan bertanggung jawab demi menjaga keamanan serta kenyamanan bersama selama pertandingan berlangsung.

“Bobotoh harus dapat menunjukkan kedewasaan sebagai suporter dengan mendukung Persib secara sportif dan bertanggung jawab,” kata Farhan.

Menurut Farhan, dukungan terbaik kepada Persib tidak hanya ditunjukkan dengan kehadiran di stadion, tetapi juga dengan menjaga situasi tetap kondusif.

Ia berharap antusiasme tinggi terhadap laga klasik ini dapat disalurkan secara positif.

“Yang paling penting Persib menang dan kita dukung dengan cara yang terbaik,” ujarnya.

Farhan menyebut pertandingan Persib melawan Persija merupakan salah satu laga paling dinantikan pada akhir paruh musim kompetisi.

Selain sarat gengsi, kedua tim masih memiliki peluang besar untuk menjadi kandidat juara paruh musim.