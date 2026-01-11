Persib vs Persija: Maung Bandung Tanpa Andrew Jung & Lucho

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menurunkan pemain-pemain regulernya saat berhadapan dengan Persija Jakarta dalam duel panas penutup putaran pertama BRI Super League 2025/26.

Pertandingan pekan ke-17 itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Pelatih Bojan Hodak dalam laga ini memainkan susunan pemain langganannya.

Mistar gawang dijaga oleh Teja Paku Alam, dengan pengawalan oleh Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

Lini pertahanan, Hodak memasang duet Timnas Indonesia, Thom Haye dan Marc Klok yang juga bertindak sebagai kapten.

Eliano Reijnders dan Alfeandra Dewangga turun membantu pertahanan klub berjuluk Maung Bandung itu.

Sementara itu, Berguinho dan Beckham Putra dipasang di sisi sayap kanan dan kiri. Untuk lini depan diserahkan kepada top skorer sementara Persib, Uilliam Barros.

Andrew Jung dan Luciano Guaycochea tak ada dalam daftar susunan dikarenakan cedera, sementara Saddil Ramdani absen karena sanksi bermain yang diterimanya di laga sebelumnya. (mcr27/jpnn)