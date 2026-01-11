Rivalitas Panas Persib vs Persija, Tim Tamu Dikawal Rantis ke GBLA

JPNN.com

Minggu, 11 Januari 2026 – 14:30 WIB
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat apel pengamanan pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat siaga penuh mengawal laga panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026).

Pengawalan ketat juga dilakukan terhadap tim tamu, dari awal keberangkatan hotel, hingga ke stadion.

Skuad Persija Jakarta dipastikan akan diangkut menggunakan kendaraan taktik atau rantis menuju Stadion GBLA.

"Iya (dikawal rantis) sesuai dengan ketentuan kami pastikan mereka hadir di sini tepat waktu dan selamat," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat ditemui usai apel gelar pasukan di Stadion GBLA.

Ia menuturkan, skuad Persija sudah tiba di Bandung sejak kemarin. 

Pertandingan kali ini pun ia nilai bukan semata laga biasa, mengingat adanya rivalitas panjang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

"Saya menganalisa bahwa pertandingan ini bukan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ada rivalitas, antara Persib dan Persija sehingga penilaian kami ini berpotensi adanya beberapa gangguan," ucapnya. 

Atas dasar itu, Kapolda Jabar mengambil alih langsung kendali pengamanan pertandingan.

Skuad Persija Jakarta akan datang ke Stadion GBLA menggunakan kendaraan taktis atau rantis, untuk laga big match melawan Persib
