Persija Jakarta Percaya Diri Bisa Kalahkan Persib di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persija Jakarta Percaya Diri Bisa Kalahkan Persib di Stadion Gelora Bandung Raya, Kota Bandung, Minggu (11/1/2026) sore.

Persija datang ke markas Persib Bandung dengan kepercayaan diri yang tinggi.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku termotivasi untuk bisa mengalahkan Persib, terlebih ini adalah duel big match yang banyak dinanti seluruh pencinta sepak bola.

Souza mengatakan, para pemain dalam kondisi bersemangat menjelang pertandingan melawan Persib. Seluruh penggawa pun siap memberikan penampilan terbaik, agar bisa pulang ke Jakarta dengan tiga poin.

"Semuanya berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Kami menjalani satu pekan pertandingan yang sangat produktif dan positif. Para pemain menunjukkan dedikasi yang sangat besar dan mereka memahami betul pentingnya pertandingan ini. Saya sendiri sangat termotivasi menghadapi laga tersebut," kata Souza dalam sesi konferensi pers daring, Sabtu (10/1).

Juru taktik asal Brasil itu mengakui, Persib Bandung adalah tim dengan segudang pemain besar. Namun, klubnya juga punya materi pemain yang tak kalah berkualitas. Souza percaya diri, anak asuhnya bisa memberi perlawanan kepada lawan.

"Kami tahu kualitas tim mereka. Tidak diragukan lagi, Persib adalah salah satu tim dengan investasi terbesar di liga. Mereka memiliki banyak pemain tim nasional dan merupakan tim yang sangat kuat," ujarnya.

"Namun, saya sangat percaya dengan tim kami. Kami juga memiliki skuad yang sangat solid. Semuanya mendukung untuk terciptanya pertandingan besar. Kami tahu laga ini akan sulit, terlebih karena ini adalah laga klasik di Indonesia," lanjutnya. (mcr27/jpnn)