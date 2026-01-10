Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bermain Tenang dan saat Menghadapi Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan pertandingan dengan tensi tinggi diprediksi akan terjadi saat timnya menjamu rival abadinya, Persija Jakarta. Duel big match itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Hodak mengatakan, tugasnya menjelang laga besar besok bukanlah memotivasi pemain, melainkan meminta anak asuhnya untuk bermain dengan tenang.

Rivalitas kedua tim yang sudah berlangsung sejak lama, diprediksi bisa membuat pemain tersulut emosi. Apalagi mereka akan tampil dihadapan pendukungnya sendiri.

"Untuk pertandingan besok saya tidak perlu mendorong pemain. Mereka tahu ini merupakan salah satu derby terbesar di Asia Teggara. Karena itu saya tidak perlu memotivasi lagi pemain. Saya justru harus membuat mereka lebih tenang dan jangan terlalu emosional," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (10/1).

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, di atas kertas timnya jauh diunggulkan. Dari sisi pertahanan, Persib lebih baik dari Persija.

Maung Bandung sampai pertengahan musim ini baru kebobolan 11 gol, sementara Persija 13 kali. Dari sisi produktivitas, tim Macan Kemayoran lebih unggul dengan 32 gol, dan Persib hanya 23 gol.

Maka dari itu, Hodak menatap laga ini sebagai derbi Asia Tenggara karena kedua tim sama-sama unggul.

"Kedua tim cukup mirip, tapi jika dilihat saat ini kami lebih baik di pertahanan. Namun mereka juga unggul lebih banyak gol di separuh musim ini. Kami juga banyak gagal memanfaatkan penalti," tuturnya.