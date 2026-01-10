Laga Persib vs Persija, Wali Kota Bandung Instruksikan Semua Kecamatan Menggelar Nobar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Laga antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta diprediksi akan menyulut antusiasme penonton yang tinggi. Pemerintah daerah pun menginstruksikan ke kewilayahan untuk menggelar nonton bareng (nobar) agar euforia pertandingan tetap terasa.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau di setiap kantor kecamatan untuk menggelar kegiatan nobar. Ia memahami rivalitas dan pentingnya pertandingan ini bagi Bobotoh--julukan suporter Persib.

"Saya akan menginstruksikan bahwa semua kecamatan harus bikin nobar pada hari Minggu. Jadi semua kecamatan bikin nobar untuk menampung antusiasme warga yang tidak kebagian tiket," kata Farhan di Bandung, Sabtu (10/1/2026).

Selain di kecamatan, Pemkot Bandung juga akan menggelar nobar di area Balai Kota dan masyarakat boleh datang untuk bergabung. Sementara dirinya akan menyaksikan langsung pertandingan itu di stadion.

Di sisi lain, Farhan menegaskan kepada Bobotoh untuk tidak memaksakan datang ke stadion apabila tak memiliki tiket. Jagalah kondusivitas dan ketertiban saat pertandingan berlangsung, rivalitas hanya berlangsung selama 2x45 menit.

"Jangan maksa datang ke stadion, karena tiketnya sudah habis. Sistem pengamanannya berlapis-lapis, tidak hanya dari Polrestabes (Bandung), tapi juga Polda (Jabar) langsung turun tangan. Pak Wagub juga turun tangan. Kami mendukung 100 persen," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan sudah meminta para kepala daerah di 27 kabupaten/kota di Jabar untuk memfasilitasi acara nobar tersebut, baik di aula kantor pemerintah maupun di gelanggang olahraga.

"Saya imbau kepada masyarakat dan para kepala daerah di Jabar untuk melaksanakan nobar di daerahnya masing-masing karena Persib ini bukan hanya milik Kota Bandung tapi Jawa Barat," ucap Erwan. (mcr27/jpnn)