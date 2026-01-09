Tak Sabar Hadapi Persija, Luciano Guaycochea Tegaskan Misi Menang Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang asing Persib Luciano Guaycochea mengaku sudah mengetahui soal rivalitas antaran klub yang dibelanya dengan Persija Jakarta.

Sebelum direkrut Persib, pemain yang akrab disapa Lucho itu lebih dulu riset mengenai klub yang akan dibelanya. Termasuk, pentingnya pertandingan melawan tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

"Tentu saja, ini sangat terkenal di Indonesia dan ini big match untuk semuanya. Setiap pemain yang datang ke sini, semuanya paham soal pertandingan ini," kata Lucho di Bandung, Jumat (9/1/2026).

"Kami akan bermain di kandang, jadi kami harus tampil mengerahkan yang terbaik dan kami harus menang," sambungnya.

Di sisi lain, eks penggawa Perak FC itu juga mewaspadai beberapa pemain Persija yang dinilai berbahaya. Salah satunya adalah Jordi Amat, bek Timnas Indonesia yang pernah berkiprah di La Liga.

"Saya rasa mereka punya beberapa pemain yang bagus, sejumlah pemain asal Brasil yang bagus dan memiliki satu bek tim nasional yang pernah bermain di Spanyol," ujarnya.

Menurutnya, di bawah asuhan Mauricio Souza, Persija adalah tim yang kuat yang kini bertengger di peringkat dua papan klasemen sementara. Maka dari itu, kemenangan adalah harga mutlak yang harus mereka raih.

Sepupu dari Alexis Mac Allister itu pun berharap dukungan penuh dari suporter Bobotoh. Ia menginginkan agar tribun penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), terisi penuh dan memberi tekanan mental kepada tim tamu.