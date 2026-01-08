Viking Janjikan Koreo Spektakuler saat Persib Hadapi Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta tak hanya akan menyajikan duel sengit di lapangan, tetapi akan diramaikan juga oleh aksi spektakuler dari tribun penonton.

Klub suporter Viking Persib Club (VPC) memastikan koreografi istimewa telah disiapkan untuk mendukung tim berjuluk Maung Bandung itu.

Ketua Viking Persib Club (VPC) Tobias Ginanjar memastikan, fokus utama Viking tetap mendukung Persib secara positif dan bertanggung jawab.

"Insya Allah kami akan fokus support tim, tanpa melakukan hal-hal yang dapat merugikan Persib. Kami sudah menyiapkan persembahan terbaik. Nanti hari Minggu akan ada koreo yang secara sejarah termahal yang pernah dibuat oleh Viking," kata Tobias ditemui seusai menghadiri rakor pengamanan pertandingan di Mapolrestabes Bandung, Kamis (8/1/2026).

Tobias mengajak Bobotoh untuk menantikan kejutan yang akan tersaji di stadion.

"Jadi hari Minggu, ditunggu saja kejutannya. Mudah-mudahan koreonya lancar, berhasil. Semata-mata demi untuk memberikan support terbaik buat Persib Bandung," ujarnya.

Tak hanya Viking, komunitas suporter lain di beberapa tribun juga akan ambil bagian dalam memeriahkan pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu (11/2/2026) sore.

"Tidak dong. Intinya, di beberapa tribun dari komunitas lain juga, saya sudah komunikasi, mereka juga menyiapkan koreo juga. Jadi pertandingan nanti akan menarik," ucapnya.