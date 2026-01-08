JPNN.com

Kamis, 08 Januari 2026 – 14:58 WIB
Terjawab Sudah, Bojan Hodak Bahas Rumor Hengkangnya Federico Barba
Pelatih Persib Bojan Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumor bek Persib Federico Barba hengkang dari klub di putaran dua BRI Super League 2025/26 kian berhembus kencang.

Terbaru, Barba bahkan secara terbuka mengungkapkan keinginannya pergi dan kembali ke Eropa, karena permasalahan keluarga. 

Pernyataan itu disampaikan Barba saat menjawab pertanyaan warganet melalui media sosial pribadinya.

Pelatih Persib Bojan Hodak merespons rumor hengkangnya pemain asal Italia itu.

Hodak mengakui, jika Barba memang mengalami kendala dengan proses adaptasi di Indonesia. Mengingat, ini adalah negara Asia pertamanya.

Namun begitu, Hodak mengungkap jika Barba masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir musim ini. 

"Lihat, selalu ada rumor dan saya tahu Barba ada kendala dengan keluarga untuk beradaptasi di sini. Tapi dia punya kontrak 2 tahun (1 tahun)," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (8/1/2026).

Di sisi lain, Hodak tak bisa berkomentar lebih banyak tentang rumor keinginan Barba pergi.

Pelatih Persib Bojan Hodak menjawab soal rumor keinginan Federico Barba hengkang dari tim di putaran dua BRI Super League.
