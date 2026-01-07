Persib Matangkan Persiapan Menjelang Laga Penuh Gengsi Melawan Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Duel sarat gengsi akan tersaji pada pertandingan pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Laga ini mempertemukan Persib Bandung dengan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (11/1/2025).

Kedua tim terkenal dengan rivalitasnya sejak dulu. Karena itu banyak yang menantikan pertandingan panas di pekan ini.

Tiga hari menjelang pertandingan, Persib Bandung mematangkan persiapan.

Para pemain kembali berlatih seusai membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persik Kediri.

Pelatih Bojan Hodak memimpin secara langsung sesi latihan yang digelar di lapangan pendamping Stadion GBLA itu.

Dalam sesi latihan, tak seluruh pemain hadir. Beberapa pemain absen, seperti Federico Barba, Andrew Jung, Beckham Putra, dan penjaga gawang Teja Paku Alam.

Meski begitu, pemain yang sebelumnya absen, seperti Marc Klok dan Eliano Reijnders sudah kembali ke lapangan.