JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga 26 Ribu Lembar Tiket Laga Persib vs Persija Ludes Terjual

26 Ribu Lembar Tiket Laga Persib vs Persija Ludes Terjual

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:40 WIB
26 Ribu Lembar Tiket Laga Persib vs Persija Ludes Terjual - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Suporter Persib, Bobotoh, memenuhi bangku penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tiket pertandingan big match antara Persib melawan Persija Jakarta sudah ludes terjual. Per hari ini atau Selasa (6/1/2026), Bobotoh sudah tidak bisa mendapatkan tiket untuk menyaksikan laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Head of Communications PT PBB Adhi Pratama mengatakan, jumlah tiket yang terjual habis sebanyak 26 ribu lembar. Angka tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian serta hasil koordinasi lintas pihak terkait.

Ini juga mempertimbangkan pada aspek keamanan dan kenyamanan penonton.

Baca Juga:

"Penetapan jumlah tiket ini bukan semata soal kapasitas, tetapi hasil koordinasi yang matang dengan berbagai pihak. Faktor keselamatan, kenyamanan Bobotoh, serta pengelolaan arus masuk dan keluar stadion menjadi prioritas kami," kata Adhi dalam keterangannya.

Di sisi lain, manajemen menjelaskan soal tingginya harga tiket. Adhi menjelaskan bahwa laga Persib melawan Persija masuk dalam kategori big match dengan tingkat animo yang sangat tinggi.

Dalam konteks tersebut, penyesuaian harga merupakan bagian dari penerapan dynamic pricing yang lazim digunakan dalam industri olahraga profesional.

Baca Juga:

"Dynamic pricing adalah mekanisme yang umum diterapkan, terutama pada pertandingan dengan permintaan yang sangat tinggi. Di saat yang sama, big match juga membawa konsekuensi pada peningkatan biaya operasional," jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengamanan tambahan, pengaturan lalu lintas, penambahan steward, hingga kesiapan teknis dan layanan penonton di dalam stadion.

Sebanyak 26 ribu lembar tiket pertandingan antara Persib vs Persija Jakarta ludes terjual. Antusiasme Bobotoh membeludak.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib persija jakarta persib vs persija big match tiket persib vs persija pt persib bandung bermartabat duel bigmatch bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU