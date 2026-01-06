Extrajoss Ultimate Dukung Satria Muda Bandung di Musim Baru 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Membuka tahun baru 2026, semangat kolaborasi dan energi positif hadir dari dunia olahraga Indonesia. Extrajoss Ultimate resmi memulai langkah pertama ke ranah bola basket nasional dengan menggandeng Satria Muda Bandung sebagai partner di cabang

olahraga ini.

Kolaborasi tersebut diumumkan secara resmi pada acara Satria Muda Bandung Official Team & Jersey Launch 2026 di GOR C-Tra Arena, Bandung, yang menjadi momentum penting menyambut musim kompetisi terbaru. Dalam peluncuran itu, turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Head of Marketing PT Bintang Toedjoe, Arwin Nugraha Hutasoit mengatakan, setelah takeover berbagai kota besar dengan sejumlah kegiatan seru dan aktif, kini Extrajoss Ultimate dengan energi, gaya hidup, dan semangat mudanya memulai babak baru di dunia olahraga.

“Kolaborasi ini lahir dari kesamaan nilai dan tekad juara yang kuat dari tim kebanggaan Bandung, Satria Muda. Basket merupakan olahraga yang sangat dinamis dan membutuhkan tingkat energi tinggi, sejalan dengan produk Extrajoss Ultimate yang fokus pada natural energy dan mendukung gaya hidup aktif,” ujar Arwin dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (6/1/2026).

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya anak muda, terhadap pentingnya hidup sehat dan aktif, Extrajoss Ultimate menjadi lifestyle energy untuk menambah semangat dalam mengejar mimpinya. Tak heran klub Satria Muda Bandung dinilai sebagai partner yang tepat untuk memulai perjalanan Extrajoss di dunia basket.

Sebagai salah satu klub basket legendaris dan berprestasi di Indonesia, Satria Muda Bandung dikenal sebagai bagian dari identitas olahraga Kota Bandung yang lekat dengan julukan “Kota Juara” atau #CityOfChampions. Peluncuran tim dan jersey musim 2026 menjadi simbol arah baru klub, sekaligus komitmen untuk terus berkontribusi bagi ekosistem olahraga nasional.

Menjadi klub basket pertama yang berkolaborasi dengan Extrajoss Ultimate, semangat juara tersebut juga disambut positif oleh tim Satria Muda. Bagi para pemain, dukungan dari brand yang memiliki visi sejalan menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal sepanjang musim.

Kehadiran Extrajoss Ultimate sebagai partner diharapkan dapat menambah energi baru bagi tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, sekaligus mendekatkan olahraga basket dengan gaya hidup sehat anak muda.