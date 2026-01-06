Ditahan Imbang Persik Kediri, Pelatih Persib Merajuk Salahkan Kinerja Wasit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung gagal meraih kemenangan di markas Persik Kediri, seusai ditahan imbang tuan rumah 1-1. Hasil ini pun membuat Persib harus rela tergusur dari posisi pertama klasemen sementara BRI Super League 2025/2026.

Laga yang digelar di Stadion Brawijaya itu berjalan dramatis dan diwarnai kartu merah.

Datang sebagai tamu, Persib memulai laga dengan cukup menjanjikan.

Baca Juga: Pemkot Bandung Targetkan 30 Persen Sampah Warga Bisa Diolah Mandiri

Peluang demi peluang diterima anak asuh Bojan Hodak, tetapi di babak pertama belum ada satu pun gol yang tercipta.

Gol untuk Persib baru datang di babak kedua. Dua pemain dari bangku cadangan, Berguinho dan Saddil Ramdani berhasil mengubah kedudukan.

Menit 68, Saddil Ramdani memecah kebuntuan lewat sontekan menyambar Berguinho. Skor berubah menjadi 1 - 0 untuk keunggulan Persib.

Maung Bandung berusaha mempertahankan keunggulan, tetapi di sisa 10 menit pertandingan, mereka harus bermain dengan 10 pemain.

Sang pencetak gol, Saddil Ramdani, diganjar kartu kuning kedua, setelah melakukan tekel dari belakang terhadap pemain Persik, Yusuf Meilani.