JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Ditahan Imbang Persik Kediri, Pelatih Persib Merajuk Salahkan Kinerja Wasit

Ditahan Imbang Persik Kediri, Pelatih Persib Merajuk Salahkan Kinerja Wasit

Selasa, 06 Januari 2026 – 08:08 WIB
Ditahan Imbang Persik Kediri, Pelatih Persib Merajuk Salahkan Kinerja Wasit - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung gagal meraih kemenangan di markas Persik Kediri, seusai ditahan imbang tuan rumah 1-1. Hasil ini pun membuat Persib harus rela tergusur dari posisi pertama klasemen sementara BRI Super League 2025/2026.

Laga yang digelar di Stadion Brawijaya itu berjalan dramatis dan diwarnai kartu merah.

Datang sebagai tamu, Persib memulai laga dengan cukup menjanjikan.

Baca Juga:

Peluang demi peluang diterima anak asuh Bojan Hodak, tetapi di babak pertama belum ada satu pun gol yang tercipta.

Gol untuk Persib baru datang di babak kedua. Dua pemain dari bangku cadangan, Berguinho dan Saddil Ramdani berhasil mengubah kedudukan.

Menit 68, Saddil Ramdani memecah kebuntuan lewat sontekan menyambar Berguinho. Skor berubah menjadi 1 - 0 untuk keunggulan Persib.

Baca Juga:

Maung Bandung berusaha mempertahankan keunggulan, tetapi di sisa 10 menit pertandingan, mereka harus bermain dengan 10 pemain.

Sang pencetak gol, Saddil Ramdani, diganjar kartu kuning kedua, setelah melakukan tekel dari belakang terhadap pemain Persik, Yusuf Meilani.

Pelatih Persib Bojan Hodak kecewa dengan kepemimpinan wasit dalam laga melawan Persik Kediri. Kembali melayangkan surat protes.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib kinerja wasit wasit bojan hodak surat keberatan wasit bri super league persik vs persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU