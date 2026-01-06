Satria Muda Pertamina Perkenalkan Skuad Baru, Christian Ronaldo Optimistis dengan Komposisi Tim

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satria Muda Pertamina Bandung resmi memperkenalkan skuad dan jersei baru untuk menyambut kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2026.

Pengenalan 16 pemain, official tim, dan jersei dilaksanakan di GOR C-Tra, Kota Bandung, pada Senin (5/1/2026).

Managing Director Satria Muda Pertamina Bandung Christian Ronaldo Sitepu mengatakan, arah klub di musim 2026 ini sebagai momentum untuk melanjutkan konsistensi prestasi.

Bandung yang dikenal sebagai 'City of Champions' melalui prestasi olahraganya jadi semangat Satria Muda untuk bisa merebut juara di musim ini.

"Kami sangat optimistis dengan komposisi tim, staf pelatih, dan seluruh elemen klub di musim 2026. Satria Muda kini benar-benar menjadi bagian dari Kota Bandung," kata Ronaldo dikutip Selasa (6/1/2026).

Musim ini, Satria Muda Pertamina di nakhodai oleh pelatih baru asal Serbia, Djordje Jovicic.

Pelatih yang pernah menangani Pelita Jaya musim 2023 lalu itu akan menjalani musim pertamanya di Bandung.

"Kami menjalani persiapan dengan fokus tinggi, membangun sistem permainan yang disiplin dan konsisten. Para pemain menunjukkan komitmen dan etos kerja yang sangat baik, serta pemahaman yang semakin kuat terhadap filosofi permainan yang diterapkan," ucap Djordje.