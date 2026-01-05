Menpora Erick Thohir Ingin Olahraga Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekosistem olahraga nasional agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hal itu disampaikan Erick saat menghadiri launching skuad Satria Muda Pertamina di Kota Bandung.

Erick mengatakan, kehadirannya dalam acara tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kemenpora yang kini memiliki deputi baru, yakni Deputi Sport Tourism dan Hubungan Internasional.

"Saya sebagai Menpora memang baru membentuk deputi Sport Tourism dan Hubungan Intenasional. Usianya masih beberapa bulan, tetapi fokusnya jelas, yaitu menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Erick, Senin (5/1/2026).

Menurut pria yang akrab disapa ET itu, gagasan tersebut telah disepakati bersama lintas kementerian dalam Indonesia Sport Summit yang digelar sebelumnya.

Sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan industri turut hadir dan sepakat bahwa olahraga tidak hanya soal prestasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi besar.

"Alhamdulillah kemarin dari Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, dan para menteri lainnya hadir. Kami sepakat industri olahraga bisa menjadi bagian dari ekonomi baru, termasuk sport tourism," tuturnya.

Ia menilai, Kota Bandung juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kota wisata olahraga. Ia menyebut adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan tersebut.